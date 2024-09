Den problematiske Boeing Starliner begynte å snakke i helgen.

HQ

Du har sikkert hørt litt om Boeing Starliner i det siste, mest fordi det var dette romfartøyet som fraktet et par astronauter opp til den internasjonale romstasjonen, men som gikk i stykker og ikke kunne få dem hjem igjen. Dette endte opp med å bli en stor historie, ettersom astronautene bare skulle være borte fra planeten i et par dager, og på grunn av hvor ofte astronauter pleier å reise mellom jorden og ISS, kan de bli sittende fast der til tidlig i 2025.

Men tilbake til den problematiske Starliner. I løpet av helgen ble det hørt at romfartøyet sendte ut merkelige sonarlignende lyder, lyder som ingen kunne finne ut hva var, eller hvorfor de ble sendt ut i utgangspunktet. Lyden er definitivt noe du ville hørt i en sci-fi-skrekkfilm, og hvis du ikke tror oss, kan du gå over her for å høre på lyden.

ArsTechnica rapporterte først om lydene, som siden har blitt bekreftet å ha stoppet og antas å ha vært bare høyttalerfeedback, ifølge NASA. Når det er sagt, hvis en romvesenflåte dukker opp i jordens bane i løpet av de kommende dagene, kan vi ikke si at vi ikke ble advart...

