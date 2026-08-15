Den produktive Rockstar-skuespilleren er skuffet over Rockstar etter å ha vært på mer enn 60 auditions uten å ha fått noe svar

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Robert Bogue, en skuespiller som har medvirket i flere Rockstar-spill, blant annet Grand Theft Auto: The Ballad of Gay Tony, Grand Theft Auto V, Red Dead Redemption og Red Dead Revolver, gledet seg til å samarbeide med den berømte utvikleren igjen på Grand Theft Auto VI. Men etter å ha gått på mer enn 60 auditions, hørte han ikke et pip fra Rockstar.

«Jeg er litt skuffet over Rockstar. Jeg hadde en fantastisk opplevelse med å jobbe med dem tidligere. Noen av produsentene jeg jobbet med er fortsatt der, og det samme gjelder flere regissører som jeg har stor respekt for. Jeg hadde virkelig lyst til å være med i GTA 6, men de takket nei», sa Bogue til en fan på Instagram – en melding som senere ble repostet på Twitter og oppdaget av GamesRadar.

Bogue sa at han prøvde å få hvilken som helst rolle, stor eller liten, bare for å kunne jobbe med Rockstar igjen. «Jeg brydde meg ikke om hvor stor rollen var; jeg ville bare være med i spillet. Jeg fikk ingen av dem, og jeg hørte ikke engang noe tilbake om en eneste av dem. Ærlig talt var det ganske nedslående. På et tidspunkt begynte jeg til og med å lure på om de hadde en slags uoffisiell policy mot å hente tilbake de samme skuespillerne. For å bli avvist så mange ganger og ikke engang få en liten rolle, ga rett og slett ikke mening for meg,» sa han.

I nyere spill, som Grand Theft Auto V og Red Dead Redemption 2, har skuespillerne som spiller nøkkelroller i Rockstar-spillene vært mye mer synlige. Skuespillerne som spilte Michael og Franklin hadde til og med cameo-opptredener i oppdateringer til GTA Online, men selv om skuespillerne ikke kom tilbake i spillene sine, dukker de likevel opp på messer og blir gjenkjent for rollene sine overalt. Det er synd at Bogue ser ut til å stamme fra en tid da GTA-stjernene ikke fikk like mye oppmerksomhet som de gjør i dag.