Den profesjonelle dartspilleren Cameron Menzies ber om unnskyldning etter å ha slått i et bord og skadet knokene sine

Cameron Menzies, 36 år gammel skotsk profesjonell dartspiller, slo tre ganger i et bord etter et nederlag i World Darts Championship, og fikk blod på knokene som han tørket av med ansiktet. De dramatiske scenene skjedde i en kamp der han ledet 2-1, men endte opp med å tape 3-2 for en 20 år gammel spiller, Charlie Manby, i årets største PDF (Professional Darts Federation).

Videoer fanget øyeblikket, der Menzies først prøver å stoppe en gnist med hånden og deretter slår hånden tre ganger, før han hilser på spilleren og ber om unnskyldning til publikum, som begynner å buhe.

Menzies sendte senere en unnskyldning: "Jeg beklager at jeg reagerte på den måten jeg gjorde. Det er ingen unnskyldning, men jeg har hatt mye å tenke på i det siste, og jeg antar at det bare ble for mye til slutt".

"Det har ikke vært en lett tid for meg da onkel Gary nylig gikk bort. Jeg så ham fire dager før han døde, og han sendte meg et blikk som fortalte hvor mye han tenkte på meg. Han behandlet meg som en sønn. Hadde jeg vunnet kampen mot Charlie, ville min andre kamp ha vært på dagen for Garys begravelse, og det har ikke gått meg hus forbi de siste dagene.

La meg gjenta at det ikke er noen unnskyldning for det jeg gjorde på scenen. Det var feil ting å gjøre, og jeg vil ikke at det skal ta noe fra Charlie. Han spilte bra og fortjente seieren. Det er ikke slik jeg vil at folk skal se på meg. Ja, jeg kan bli emosjonell til tider, men ikke på den måten, og det var ikke riktig."

Menzies, hvis beste resultat i VM er semifinalen i 2022, og som har vunnet to Players Championship-titler, kunne ikke skjule sin frustrasjon da han ble eliminert i første runde av mesterskapet for andre år på rad. Han tapte også i første runde i fjorårets VM, og forlot turneringen med tårer i øynene i desember 2024.