Den puertoricanske basketlegenden José Ortiz 'Piculín' dør 62 år gammel

José Rafael Ortiz, med kallenavnet "Piculín", tidligere puertoricansk basketballspiller, har gått bort i en alder av 62 år, etter lang tids sykdom, tre år etter at han ble diagnostisert med tykktarmskreft. Ortiz spilte i NBA og i Europa, og var blant annet en av få spillere som spilte for både FC Barcelona og Real Madrid, samtidig som han representerte Puerto Rico i fire olympiske leker, fra Seoul 1988 til Athen 2004.

Ortiz, som spilte college-basketball i Oregon, ble den første puertoricaneren som ble draftet til NBA i 1987, som nr. 15 totalt. Han spilte to sesonger for Utah Jazz før han ble vraket av laget, og spilte en kort periode for Real Madrid før han gikk til FC Barcelona sesongen etter (1990/91), der han spilte to sesonger, vant den spanske kongepokalen og kom på andreplass i FIBA European Champions Cup (nåværende Euroleague).

Han spilte for andre klubber i Andorra, Spania, Hellas og Venezuela, før han vendte tilbake til Puerto Rico, i sin lengst tjenende klubb, Cangrejeros de Santurce, før han pensjonerte seg i Capitanes de Arecibo i 2006, og avsluttet en 26 år lang karriere som ga ham flere rekorder i puertoricansk basketball og en innlemmelse i FIBA Basketball Hall of Fame i 2019.

Kallenavnet hans, Piculín, er en referanse til figuren i Trollmannen fra Oz, og han var også kjent som Concorde, med referanse til flyet.