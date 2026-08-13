Den puertoricanske bokseren Prichard Colón dør 33 år gammel etter et tiår i vegetativ tilstand

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Prichard Colón, den tidligere profesjonelle bokseren fra Puerto Rico, er død i en alder av 33 år, etter et tiår i vegetativ tilstand på grunn av skader han pådro seg under en boksekamp i 2015. Han ble gjentatte ganger truffet i bakhodet (et ulovlig slag) av Terrel Williams og pådro seg et subduralt hematom. Etter en akuttoperasjon lå han i koma i 221 dager og ble liggende i vegetativ tilstand, uten evne til å snakke; senere lærte han seg å kommunisere via en datamaskin.

Faren hans bekreftet dødsfallet på Colóns Facebook-side, slik The Ring rapporterer. «God morgen, mine kjære. Jeg beklager å måtte meddele at min sønn Prichard har forlatt denne jordiske verden; NÅ ER HAN i en bedre verden. Jeg gjorde alt jeg kunne for å oppfylle HANS ØNSKE, HANS DRØM om å ta ham med på FERIE til Puerto Rico slik han så gjerne ønsket, men DET VAR UMULIG. Takk for så mange år med kjærlighet og bønner. Vær så snill å be for oss så mye dere kan.»

Før sin siste kamp i oktober 2015 hadde Colón en perfekt rekord på 16 seire, hvorav 13 på KO, mellom 2013 og 2015 (og 170–15 i løpet av sin amatørkarriere). I kampen mot Terrel Williams ble Colón diskvalifisert da hjørnet hans tok av ham hanskene etter å ha sett at han snakket usammenhengende og var svimmel, og han kollapset etter å ha forlatt ringen. Han våknet ikke på 221 dager.

Til tross for forsøk fra familien, som anla sak mot legen og promotørene, kom saken aldri for retten.

Presidenten i World Boxing Organization (WBO), Gustavo Olivieri, uttalte at «Prichards liv var preget av mot, utholdenhet og en ekstraordinær kampånd. Hans historie strakte seg utover ringen og berørte boksemiljøet dypt, som sto ved hans side gjennom årene med respekt, beundring og håp».

«I dag slutter WBO seg høytidelig til familien hans og alle dem som hadde det privilegium å kjenne, støtte og elske ham, i sorgen over hans bortgang. Vi ber for Prichards evige hvile og ber Gud om å gi familien hans styrke, fred og trøst i denne tiden med dyp sorg.»