Den revolusjonerende "Wenger-loven" kan snart bli godkjent, og vil endre betydningen av offside i fotball

HQ

"Wenger-loven", oppkalt etter den tidligere Arsenal-treneren som ble direktør for global fotballutvikling i FIFA, kan være nær ved å bli godkjent. Denne regelen vil endre offsideregelen i fotball slik vi kjenner den i dag, til fordel for en mer offensiv spillestil. Med denne regelen vil en angrepsspiller bare være offside hvis hele kroppen er foran linjen til den siste forsvarsspilleren. Selv om skulderen, beinet, halve kroppen eller venstre tå er foran, vil han ikke være offside.

Hovedmålet med denne regelen er å eliminere kontroverser om mål som blir underkjent med en milimeter, noe som har økt siden VAR ble implementert i fotballen for noen år siden, noe som fører til svært frustrerende øyeblikk. Dette vil tvinge noen lag til å utvikle nye strategier, ettersom mange ofte bruker å ha forsvarsspillerne veldig langt fra målet for å gjøre det vanskelig for motspillerne å være onside i angrepene sine.

Ifølge den pensjonerte spanske dommeren Iturralde González (via AS) vil loven bli diskutert på IFABs årsmøte i november, der 23 spillere og 11 dommere under Wengers ledelse deltar. Hvis den blir godkjent, vil den bli sendt videre til generalforsamlingen som er planlagt i februar, og han legger til at vanligvis blir 95 % av prosjektene som sendes videre til generalforsamlingen godkjent.

Hvis denne regelen blir godkjent og implementert før neste VM neste sommer, vil mange erfarne trenere måtte tenke nye taktikker, spesielt for forsvarsspillere. Flere mål ville bli scoret, noe som ville favorisere en mer aggressiv spillestil, kanskje mer attraktiv for tilskuerne. Tror du Wenger-loven vil være gunstig for fotballen?