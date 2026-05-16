Den romantiske bokserien Fourth Wing får en live-action adaptasjon hos Amazon

Fourth WingDen romantiske romantasy-serien som raskt har feid over verden siden den første romanen ble utgitt i 2023, får offisielt en live-action-adaptasjon, med den opprinnelige forfatteren, Amazon Prime Video og Michael B. Jordan involvert.

Serien har faktisk vært under utvikling siden oktober 2023, men det er først nå Amazon tar de neste skrittene for å bringe Rebecca Yarros' Empyrean-serie til skjermene våre, og bestiller serien offisielt. Jordan kunngjorde at serien ville bli vekket til live gjennom hans Outlier Society-produksjonsselskap sammen med Amazon. Meredith Averill fra Locke & Key er tilknyttet som showrunner, og Yarros er en del av produksjonsteamet, sammen med Westworld-seriens medskaper Lisa Joy.

"Jeg er begeistret over å jobbe med dette dedikerte, erfarne teamet og takknemlig for deres lidenskap for både bøkene og leserne bak dem", sier Yarros (via Variety). I likhet med bøkene vil serien følge historien om Violet Sorrengail, en jente som blir tvunget til å bli med på Basgiath War College, et sted der de eneste alternativene er å ta eksamen eller dø. Der tar hun sikte på å bli dragerytter, eliten i nasjonens militær.