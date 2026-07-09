Den rumenske tidligere fotballspilleren Gabriel Mureșan omkom i en alder av 44 år etter å ha druknet i en innsjø

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Gabriel Mureșan, den rumenske tidligere fotballspilleren, har dessverre gått bort etter å ha druknet i en innsjø i en alder av 44 år. Sport Ro rapporterte at Mureșan, ifølge myndighetene i Mureș-fylket, omkom onsdag kveld etter å ha druknet i en innsjø i nærheten av Apold kommune, hvor han også var gjenvalgt ordfører. Da han ble dratt opp av vannet, forsøkte legene å redde livet hans, men det var for sent.

«Rådhuset i Apold kommune uttrykker sin dype sorg over nyheten om bortgangen til Gabi Mureșan, ordfører og hengiven tjener for vårt samfunn», heter det i en uttalelse. «Vårt lokalsamfunn vil holde minnet om ham levende og være takknemlig for alt han gjorde for innbyggerne og Apold kommune.»

Mureșan spilte som defensiv midtbanespiller mellom 1999 og 2017, og tilbrakte nesten hele karrieren i Romania, bortsett fra én sesong i det russiske laget Tom Tomsk. Han oppnådde sin største suksess i CFR Cluj, hvor han vant den rumenske toppdivisjonen Liga I tre ganger i 2008, 2010 og 2012, samt Cupa României tre andre ganger.

Han spilte også ni landskamper for Romania mellom 2007 og 2011 og deltok i Champions League, slik UEFA fremhevet i en uttalelse. «Våre tanker og vår dypeste medfølelse går til hans familie og alle som kjente ham.

Da han trakk seg tilbake fra fotballen i 2017, gikk han inn i politikken og ble valgt til ordfører i Apold, kommunen der han tilbrakte barndommen, med en befolkning på 3 065 innbyggere. Han ble gjenvalgt i 2025 med 88 % av stemmene. «Rådhuset i Apold kommune uttrykker sin dype sorg over nyheten om bortgangen til Gabi Mureșan, ordfører og hengiven tjener for vårt samfunn.