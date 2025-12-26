Den russiske opposisjonelle Sergej Udaltsov dømt til seks års fengsel

HQ

En russisk domstol har dømt opposisjonsaktivisten Sergej Udaltsov til seks års fengsel i en høysikkerhetsfengselskoloni etter å ha funnet ham skyldig i å rettferdiggjøre terrorisme, melder russiske medier torsdag.

Udaltsov, en mangeårig kritiker av president Vladimir Putin og leder av Venstrefronten, en bevegelse tilknyttet kommunistpartiet, ble arrestert i fjor.

Påtalemyndigheten sa at saken hadde sitt utspring i en nettartikkel der han uttrykte støtte til andre aktivister som senere ble dømt for terrorrelaterte anklager.

Udaltsov avviste anklagene som oppspinn og kalte dommen "skammelig", og kunngjorde at han ville sultestreike, ifølge lokale nyheter.

Udaltsov, som var en fremtredende skikkelse under masseprotestene mot valgfusk i Russland i 2011-12, har tidligere sonet fengselsstraff på grunn av sin rolle i demonstrasjoner mot regjeringen.

Dommen kommer midt i en intensivert aksjon mot dissidenter i Russland etter invasjonen i Ukraina, der myndighetene har gått løs på opposisjonelle, uavhengige medier og sivilsamfunnsgrupper.