Den russiske spilleren Alex Ovechkin blir tidenes toppscorer i NHL: 895 mål

HQ

National Hockey League, som nylig har fått en symbolsk status midt i spenningen mellom USA og Canada, feirer denne sesongen en stor milepæl, ettersom den 39 år gamle spilleren Alex Ovechkin har blitt toppscorer i NHLs historie, som ble grunnlagt i 1917. Og ironisk nok er han russisk...

Alex Ovechkin, legenden i Washington Capitals, scoret sitt 895. mål sist søndag under en kamp mellom New York Islanders, og scoret over sin landsmann Ilya Sorokin, Islanders' keeper. Han slo dermed den tidligere rekordholderen, Wayne Gretzky, som scoret sitt 894. mål i 1999, da han var 38 år gammel. Pussig nok scoret Ovechkin sitt mål nøyaktig 45 år etter Gordie Howes siste mål, som hadde rekorden før Gretzky (801 mål).

Hvis vi ser bort fra politiske implikasjoner, er Ovechkin en legende i NHL, og han har spilt mesteparten av karrieren sin i Washington Capitals, siden han kom til klubben i 2005 - med unntak av 2013, da han returnerte til debutklubben Dynamo Moskva. I løpet av alle disse årene har han vunnet Stanley Cup i 2018, og han har vært med på det første All-Star-laget åtte ganger. Resten av NHL-lagene publiserte meldinger der de gratulerte "the Great 8", kallenavnet hans. Ligaen har ventet på dette øyeblikket i hele sesongen.

Han er for NHL det LeBron James er for NBA, som nylig nådde en lignende milepæl: nesten 40 år gammel og fortsatt i sterkeste laget. Capitals er det beste laget i East Conference, med 49 seire og 18 nederlag, og det gjenstår bare fem kamper før sluttspillet.