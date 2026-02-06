Den saudiarabiske proffligaen avviser Cristiano Ronaldo mens 41-åringen fortsetter streiken

HQ

Al Nassr-spilleren Cristiano Ronaldo fortsetter streiken i den saudiske proffligaen, og nekter å spille i to kamper nå i protest, ikke mot klubben, men mot klubbens eiere, Saudi-Arabias offentlige investeringsfond, etter at han føler at laget hans får mindre investeringer enn andre saudiske lag som også eies av PIF, Al Hilal, Al Ahli og Al Ittihad.

Ronaldo, som ennå ikke har vunnet ligaen eller et stort trofé siden han kom til saudisk fotball i 2022, mener at Al Hilal får særbehandling, ettersom de nylig forsterket med hans tidligere lagkamerat i Real Madrid, Karim Benzema, som scoret hat-trick i sin debutkamp torsdag.

Ronaldo, som er den best betalte fotballspilleren i verden, var ikke med i troppen i 1-0-seieren mot Al-Riyadh forrige mandag, og kommer heller ikke til å være med i ettermiddagens kamp mot Al-Ittihad.

Saudi Pro League avviser Ronaldos protester

Til tross for at portugiseren, som fylte 41 år i går, 5. februar, har fått en ny kontraktsforlengelse til 2027, er han misfornøyd med den saudiske proffligaen. I mellomtiden har SPL sendt ut en uttalelse der de sier at "ingen enkeltpersoner - uansett hvor betydningsfulle de er - bestemmer beslutninger utenfor sin egen klubb".

"Saudi Pro League er strukturert rundt et enkelt prinsipp: Hver klubb opererer uavhengig under de samme reglene. Klubbene har sine egne styrer, sine egne ledere og sin egen fotballedelse. Beslutninger om rekruttering, utgifter og strategi tas av disse klubbene, innenfor et økonomisk rammeverk som er utformet for å sikre bærekraft og konkurransemessig balanse.

"Den siste tidens overgangsaktivitet viser denne uavhengigheten tydelig. Én klubb styrket seg på en bestemt måte. En annen valgte en annen tilnærming. Dette var klubbavgjørelser som ble tatt innenfor godkjente økonomiske rammer."

Ronaldos lag Al-Nassr ligger på tredjeplass i den saudiske proffligaen med 46 poeng med én kamp mindre spilt, bak Al-Ahli (47 poeng) og Al-Hilal (50 poeng).

"Konkurransen i ligaen taler for seg selv. Det er bare noen få poeng som skiller de fire øverste, og tittelkampen er i høyeste grad levende. Denne balansen gjenspeiler et system som fungerer etter hensikten", skriver Saudi Pro League i en uttalelse.

Tror du Cristiano Ronaldos fremtid i Saudi-Arabia - og hans ambisjon om å score 1000 mål - er i fare?