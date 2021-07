Den seneste oppdateringen til F1 2021 fjerner Ray Tracing på PS5-versjonen

I Formel 1 er starten ofte den mest dramatiske delen av et løp. I de første par svingene er risikoen for ulykker stor når de lynraske bilene aksellerer i høy hastighet fra startstreken, og ofte ender et par av førernes løp innen første runde i det hele tatt er overstått.

På samme måte har spillanseringer blitt en dramatisk affære med ofte flere krasjer og feil, hvilket også Codemasters, som står bak det nye F1 2021, har måttet erfare.

I den seneste oppdatering 1.04 har utvikleren sett seg nødt til å fjerne Ray Tracing på PS5, da flere brukere har hatt problemer med den grafiske funksjonen. "We aim to re-enable this as quickly as possible, and we will provide an update in due course," skriver Codemasters.

Den andre feilen oppdateringen retter har å gjøre med ødelagte lagringsfiler, som kunne være en konsekvens av å endre bilenes utseende i MyTeam HQ. Oppdateringen fjerner feilen og gjør også de ødelagte lagringsfilene spillbare igjen.