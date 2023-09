Den sinte nonnen fortsetter å skremme livet av kinogjengere

HQ

Til tross for hard konkurranse fra den tredje Poirot-filmen, A Haunting in Venice, som hadde premiere i helgen, fortsatte The Nun II å regjere på kinolerretet. Med et innspillingsbudsjett på i underkant av 40 millioner dollar har oppfølgeren til Conjuring-spin-offen nå spilt inn nesten 160 millioner dollar på verdensbasis. Ikke verst, og når det er sagt, er sannsynligheten stor for at vi får se flere oppfølgere og spin-offs basert på James Wans kreasjon.

A Haunting in Venice gikk som nevnt litt tregt, og klarte så vidt å overgå den forrige Poirot-premieren. Det har vært en lang og strabasiøs reise for filmen, som har blitt forsinket flere ganger på grunn av pandemien, og skal man dømme etter kritikernes og publikums vurderinger, er den første filmen, Mordet på Orientekspressen, fortsatt den beste i remake-trilogien.

Sist, men ikke minst, er det verdt å nevne Oppenheimer, som nå offisielt er blitt historiens mest vellykkede biografiske film og har gått forbi den tidligere rekordholderen Bohemian Rhapsody. Nolan kan virkelig være stolt.

