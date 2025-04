HQ

Undertegnede hadde så mange motstridende tanker om The Last of Us: Part II etter å ha spilt det ferdig at jeg måtte spille det gjennom en gang til før jeg endte opp med å kalle det et mesterverk i anmeldelsen min. Det er derfor ganske passende at jeg hadde en lignende opplevelse med The Last of Us: Sesong 2, selv om den andre gjennomgangen av serien ikke endret min mening like dramatisk som spillet.

For jeg satt der litt skuffet da rulleteksten for episode sju rullet over skjermen første gang. Noen av mine favorittscener, handlingspunkter og annet fra spillet har enten blitt endret eller er ikke engang inkludert i The Last of Us: Sesong 2, så jeg ble litt paff. Hvorfor gjorde de ditt og datt annerledes? Da jeg så gjennom sesongen en gang til, vel vitende om hva jeg kunne forvente, fikk jeg noen svar. De av dere som bare er ute etter å se spillets historie gjenfortalt av Pedro Pascal, Bella Ramsey, Kaitlyn Dever og gjengen vil ikke få det, men mitt råd er å bare lene dere tilbake og nyte turen. Tenk på det som en litt endret, alternativ universversjon av The Last of Us: Part II. Å gjøre det fikk meg til å sette pris på denne sesongen på et helt ny måte.

Det å få se hva som skjer når en person blir erstattet av en annen i visse øyeblikk, når noe helt nytt oppstår, når tidslinjer endres og slike ting er ganske interessant og underholdende. Mange av disse justeringene er gjort for å komprimere flere viktige øyeblikk fra det lange spillet inn i en TV-serie som ikke har tid til å dvele og dykke spesielt dypt ned i mange ting. Dette gjør at visse aspekter av serien føles forhastet. Kanskje rart å si når det også finnes scener jeg vil kalle unødvendig fyll. En av disse er i bunn og grunn et "Hei, husker du denne gruppen? De er slemme. Ok, snakkes"-øyeblikk. Muligens er dette noe vi vil se referert til i det som åpenbart er en allerede planlagt tredje sesong, men det virker malplassert her, og fikk meg til å lure på om jeg hadde hoppet over en scene eller noe.

Noe av grunnen til dette er at du ikke får en "Long, long time"-lignende episode (den med Bill og Frank) denne gangen. Sesong 2 sprer denne typen sidehistorier utover i hver episode i stedet. Det fungerer ganske bra, ettersom de fleste av dem er veldig fascinerende for både hardbarka fans som meg og nye seere som er ute etter enda mer verdensbygging. Enten det er å lære mer om karakterer fra spillet eller hva som skjedde mellom de to spillene. På den måten kan jeg leve med at en eller to av dem er dårlig timet og/eller bare legger grunnlaget for sesong 3.

Spesielt når serien fortsetter å bygge på sine sterke sider. Ramsey gjør en god jobb som Ellie, selv om en sentral scene understreker hvilken strålende skuespiller Ashley Johnson (med litt hjelp fra animatørene hos Naughty Dog) er, da Ramsey ikke helt klarer å skape samme type inntrykk som Johnson gjorde i spillet. Den unge skuespilleren har virkelig vokst inn i og blitt Ellie, mens Pascal får vist sitt fantastiske spennvidde i alt fra lettbeint spøk til tåredryppende scener som vil føre til at han blir nominert til en haug med prestisjetunge priser igjen. Topp det hele med en rekke forbløffende biroller og en Dever som er så god at hun til en viss grad rettferdiggjør at serien endrer Abbys fysikk (og dermed på sett og vis også hennes bakgrunnshistorie), og du kan være trygg på at de fleste ikke vil ha problemer med å finne sine favorittkarakterer å elske eller hate.

De av dere som klaget over at den første sesongen ikke hadde nok smittede vil også bli glade. Den andre sesongen inneholder ikke bare noen av de mest actionfylte delene av spillet, for den legger også til et par nye. En som vil holde deg på kanten av setet ditt, og en annen som bringer flere infiserte og våpen enn hele den første sesongen totalt.

For å gjøre det kort: The Last of Us: Sesong 2 er definitivt et must-watch hvis du likte den første og / eller spillene. En utrolig historie har blitt litt endret og forkortet, noe som kan få den til å føles litt forhastet og overfladisk for fansen, men det er fortsatt flott TV. Fantastisk skuespill, tankevekkende øyeblikk, spennende action og en fascinerende verden gjør det veldig forståelig hvorfor den siste episoden vil få millioner av seere til å rope etter sesong 3 (eller forbanne HBO for at de ikke kalte dette The Last of Us: Season 2 - Part I)...