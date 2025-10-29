Den siste indiehiten RV There Yet? selger 1,3 millioner eksemplarer på under en uke

Den siste indiehiten og "friendslop"-spillet som har gått sin seiersgang på Steam og i sosiale medier, er RV There Yet? Hvis du ikke er klar over det, kan du og tre venner (eller flere hvis du kan finjustere en konfigurasjonsfil) ta en biltur gjennom en steinete villmark. Bjørner, slanger og noen forferdelige veiforhold står i veien, men det er en del av moroa.

HQ

Akkurat som vi så med Peak og R.E.P.O., har RV There Yet? imponert mange spillere på kort tid, med 1,3 millioner solgte eksemplarer på under en uke etter lanseringen. Ettersom den siste statistikken også kommer fra tidlig denne uken, er det mer enn mulig at spillet har passert 1,5 millioner salg i skrivende stund.

Med en svært overkommelig pris, løftet om moro med venner og timevis med potensielt kaos, feier spill som RV There Yet? over Steam hver gang de slippes. Det eneste problemet er å holde på den første utbruddet av oppmerksomhet de får. Vi må vente og se hvordan Nuggets Entertainment kan oppdatere spillet for å holde spillerens interesse, men foreløpig har de fortjent litt tid til å feire denne store seieren.