Den siste Nintendo Direct hadde flere samtidige seere enn Apples iPhone 17-avsløring

Forrige fredag gjennomførte Nintendo en ganske imponerende Nintendo Direct-stream. De tok enkelte av oss fullstendig med storm med nyheter om spill som utgivelsesdatoen for Metroid Prime 4: Beyond, en trailer for Kirby Air Riders, DLC for Donkey Kong Bananza og kunngjøringer av titler som Fire Emblem: Fortune's Weave og Mario Tennis Fever. Dette ble toppet med Virtual Boy for Switch Online, komplett med tilhørende maskinvare.

Dette var åpenbart noe mange ønsket å se, og takket være Stream Charts vet vi nå at flere fulgte med på det Nintendo hadde å vise frem enn da Apple presenterte sine nyheter bare noen dager tidligere, inkludert iPhone 17. På det meste hadde Nintendo 2,9 millioner seere, mens Apple "bare" nådde 2,8 millioner.

Ikke dårlig, ikke sant?