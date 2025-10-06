Den siste oppdateringen til Millennia, Paradox' Civilization-konkurrent, har kommet

HQ

Det er slutten på en æra for utvikleren C. Prompt Games og utgiveren Paradox Interactives Civilization -konkurrent, kjent som Millennia. Etter å ha lansert i mars 2024 og blitt ujevnt mottatt av fansen, er det allerede besluttet å la spillet gå veien for dronten.

I et nytt Steam-blogginnlegg nevnes det at Millennia nå har fått sin siste oppdatering og oppdatering. Det vil ikke være noen videre støtte for spillet, selv om det vil forbli tilgjengelig i overskuelig fremtid.

Innlegget fra tidligere community manager Katten forklarer: "Med denne oppdateringen kommer vi dessverre til slutten av en tidsalder. Dette blir den siste oppdateringen for Millennia, takk til C Prompt for deres arbeid og støtte til dette spillet. Vi i Paradox vil ikke lenger være aktive på samfunnsplattformer for Millennia, men du kan fortsette å stole på oss for supportbehov, og spillet vil forbli tilgjengelig for å spille på ubestemt tid.

"Vi vil takke alle dere som har vært med oss på denne reisen, og alle som har spilt og støttet spillet vårt. Dere har vært med oss fra begynnelsen av Ancient Worlds til deres villeste Atomic Ambitions, og det har vært en opplevelse for alle tider."

Selv om spillet ikke vil vokse videre, kan du, hvis du vil oppleve det selv, få tak i en kopi av Millennia på salg i dag til en pris av £ 17,49 på Steam, som er en reduksjon på 50% fra den vanlige verdsettelsen.