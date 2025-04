Den siste sesongen av Blood of Zeus har premiere i mai

HQ

Netflix har et vell av anime i sin portefølje, og som en del av dette er serien Blood of Zeus. Så langt har vi hatt to sesonger, men snart kommer også den tredje og siste.

Netflix har bekreftet at Blood of Zeus vil være tilbake 8. mai, for en siste serie episoder som dokumenterer halvguden Herons kamp mot de etablerte gigantene i det greske panteon, inkludert Ares, Athena, Persefone og Hades.

Premieredatoen har blitt delt sammen med en ny trailer, som du kan se nedenfor, og det offisielle sammendraget som legger til: "Løslatt fra fangenskap og brennende etter hevn, sverger kongen av titanene å knuse de olympiske gudene og gjenvinne makten de stjal fra ham."