Den sjette filmen i Spanias heteste franchise har premiere med en enestående og splittende markedsføringskampanje ... uten anmeldelser

HQ

Torrente for President, den sjette filmen i en av de mest innbringende filmfranchisene i Spania, har kinopremiere i Spania i dag, 13. mars, og distribusjonsselskapet Sony Pictures har tatt en enestående tilnærming til markedsføringen ved å holde filmen fullstendig hemmelig i forkant av premieren. Det finnes ingen trailer, ingen plakat (kun en hvit tekst på svart bakgrunn), ingen synopsis, ingen kjente skuespillere - bortsett fra regissøren og hovedrolleinnehaveren Santiago Segura - og ikke et eneste bilde.

I en verden der filmtrailere og intervjuer med skuespillere ofte diskuteres mer enn selve filmene, er det overraskende å se en utgivelse fra en stor franchise (i hvert fall i Spania) bli holdt i mørket, noe man aldri ville forvente skulle skje med en stor Hollywood-franchise som Marvel. Dette betyr ikke at den ikke har fått noe publisitet, tvert imot: støttet av det mektige medieselskapet Atresmedia, som eier to av de største TV-kanalene i Spania, har filmen fått mange reklamekampanjer på nettet, på TV og i gatene, selv om ingen av dem viste eller avslørte noe om filmen.

Santiago Segura, regissør og hovedrolleinnehaver, har forsvart at denne filmen er laget med en "fans-first"-mentalitet: fansen av filmene vil kunne se alt uberørt, se alle cameoene (han sa at det vil være over 60 cameoer fra spanske kjendiser, en stift i serien) og, like viktig, fansen vil være de første som ser Torrente Presidente... og ikke kritikerne.

Journalister i Spania har ikke fått tilgang til noe som helst, og det vil ikke bli gjort noen intervjuer eller anmeldelser av den sjette Torrente-filmen før etter premierehelgen. Den enestående strategien har gitt resultater, da Sony rapporterte at 150 000 billetter allerede var solgt før premieren på fredag.

Torrente og Santiago Segura har et vanskelig forhold til filmkritikere

La oss spole litt tilbake. Torrente ble født i 1998, da Torrente, lovens dumme arm kom ut, en rå og mørk komedie om en rasistisk, sexistisk, homofobisk og fascistisk politimann. Filmen ble godt mottatt av kritikerne som en parodi på de mest bakstreverske personlighetene i Spania, to tiår etter diktatoren Francisco Francos død, som Torrente forguder, og den vant til og med en Goya-pris for beste nye regissør.

Filmens enorme suksess førte til fire oppfølgere i 2001, 2005, 2011 og 2014, som alle ble kassasuksesser i Spania, noe som gjorde Torrente til den nest mest innbringende filmfranchisen etter Ocho apellidos (spanske affærer). Alle oppfølgerne ble imidlertid slaktet av kritikerne, som lite annet enn en rekke dumme vitser og cameoer. Noen påpeker også at etter fem og nå seks filmer føles filmens angivelige samfunnskritikk nå mer som et carte blanche til å drive med og ha det uforbeholdent morsomt med den verste typen sexisme, rasisme, homofobi og fascisme; Segura benekter det, men noen Torrente fans mener kanskje noe annet og finner en viss "trøst" i disse filmene, noe som kan forklare hvorfor de er så populære.

Bortsett fra debattene om følelser, betyr det faktum at Sony Pictures arrangerte pressevisning for filmen etter åpningshelgen, noe som aldri eller nesten aldri har skjedd før, at de eneste filmanmeldelsene du vil se i dag, vil være fra folk (inkludert journalister) som går på en vanlig kino for å se den.

Dette har ført til heftige diskusjoner på nettet mellom de som roser den innovative markedsføringen fra Sony og Segura, og de som mener det er en mangel på respekt for filmjournalister, som ikke får lov til å gjøre jobben sin, og at distributøren med vilje hindrer kritikernes arbeid så mye som mulig, ettersom de forventer at filmen med stor sannsynlighet vil bli slaktet av dem, slik det var tilfellet med de tidligere Torrente -filmene, men også med den forrige filmfranchisen regissert av Segura, Far det er bare én, en familieorientert komedie med fem bidrag mellom 2019 og 2025, også kassasuksesser, som også ble negativt anmeldt.

Segura Selv er han svært aktiv på X, og han engasjerer seg ofte med journalister som kritiserer arbeidet hans negativt, så mangelen på anmeldelser på åpningsdagen vil også lette tankene hans en liten stund. Men i løpet av de kommende timene og dagene vil de første inntrykkene og sannsynligvis spoilerne av filmen fylle sosiale medier i Spania, i tillegg til de første filmanmeldelsene, noen amatører og noen profesjonelle. Men når støvet har lagt seg og anmelderne har gitt sin dom, vil filmen allerede ha blitt en kinosuksess, og Santiago Segura vil ha innfridd sitt løfte om å la fansen være de første til å bedømme hans nye film Torrente, uberørt og betingelsesløst, noe som, til hans ære, ingen har våget å gjøre før ham.