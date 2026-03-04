Den skammelige rekorden Liverpool har slått i Premier League-historien etter tapet mot Wolverhampton

HQ

Liverpool gikk på et nytt sjokkerende nederlag, da de tapte 2-1 for Wolverhampton Wanderers tirsdag kveld, som en del av midtukens Premier League-kampdag, da midtbanespilleren André overrasket Alisson Becker i det 94. minutt og satte inn 2-1.

Dette målet, som ble sluppet inn på overtid, betyr at dette er femte gang Liverpool har tapt en Premier League-kamp med et mål scoret på overtid, flest kamper tapt på denne måten av noe Premier League-lag i historien (med åtte kamper igjen denne sesongen). De tapte på denne måten mot Manchester City, Bournemouth, Chelsea og Crystal Palace.

På samme måte har de sluppet inn utligninger på overtid mot Fulham og Leeds United denne sesongen. Ni tapte poeng i de siste minuttene, noen ganger sekundene av en kamp. Hadde Liverpool unngått disse målene og vunnet disse poengene, hadde de kanskje virkelig kjempet om tittelen (med 57 poeng i stedet for 48 hadde de ligget på tredjeplass), og nå kan Liverpool miste en Champions League-plass neste sesong.

Wolverhampton, som nesten er sikre på å rykke ned etter bare å ha vunnet tre kamper denne sesongen, er inne i en sjokkerende god periode, umiddelbart etter en 2-0-seier over Aston Villa, som da lå på tredjeplass, og uavgjort 2-2 mot serieleder Arsenal. Det uavgjorte resultatet mot Arsenal 18. februar ble faktisk også oppnådd med et mål på overtid, i det 94. minutt...

Neste oppgave for Wolverhampton er en ny kamp mot Liverpool i FA-cupens 16-delsfinale på fredag. Kan Liverpool lære av sine feil for å unngå å tape igjen?