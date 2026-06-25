Den skotske syklisten Oscar Onley, som endte på fjerdeplass i Tour de France 2025, trekker seg på grunn av en «alvorlig skulderskade»

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Den 23 år gamle skotske syklisten Oscar Onley har trukket seg fra Tour de France 2026 på grunn av et fall han pådro seg under Tour Auvergne-Rhône AlpeS, i den sjette etappen, den 12. juni. Laget hans, Netcompany INEOS, som han ble en del av i år, opplyser at han pådro seg «en alvorlig skulder skade» og er nå i rehabilitering, hvor han gjør lovende fremskritt.

Onley endte på fjerdeplass sammenlagt i Tour de France i fjor med Team Picnic-PostNL. «Jeg er knust over å ikke kunne stille til start i Tour de France i år. Nå fokuserer jeg på å komme meg og få skulderen i god form, men jeg er virkelig motivert for å prøve å få noe ut av denne sesongen», sa skotten.

Under Tour Auvergne-Rhône Alpe kjørte han over sikkerhetsbarrieren i en nedkjøring i fjellet, og kunne ha fått et mye alvorligere eller dødelig fall dersom han ikke hadde truffet et tre som stoppet fallet hans. Onley klarte til og med å fullføre dagens etappe, men trakk seg med en skulder ute av ledd, og startet ikke igjen dagen etter, hovedsakelig på grunn av skulderskaden.

I år vant Onley en etappe i Paris–Nice og ble nummer fire sammenlagt i Volta ao Algarve.