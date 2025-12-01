Den skotske tenåringen overgår en av Luke Littlers dartrekorder i en alder av 15 år

HQ

Luke Littlers rekord som den yngste spilleren noensinne til å vinne en kamp i VM i dart, som arrangeres av World Darts Federation, har blitt overgått av en 15-åring, skotske Mitchell Lawrie. I 2022 tok Littler seg til 32-delsfinalene i en alder av 15 år, én måned før han fylte 16 år.

Lawrie, som fylte 15 år forrige måned, vant sin første seniortittel som 14-åring og har allerede vunnet 3-0 over Tomoya Maruyama i første runde av World Darts Championship på søndag, med et snitt på 90 og en ti-darter.

Littlers opptur har vært spektakulær, med ni majorseire i Professional Darts Corporation (seks av dem i 2025) og han ble nummer 1 i verden i en alder av 18 år. Han ble spurt om Lawrie og innrømmet at han har tenkt på at rekorden hans ble tatt: "Han er en veldig, veldig god spiller i en så ung alder, som meg selv" (via Sky Sports). "Han må vente i årevis på utviklingstouren. Men nå må han bare fortsette, for han må vente. Men det er nok av muligheter der ute for å vinne turneringer."