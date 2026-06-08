Den somaliske dommeren i verdensklasse, Omar Artan, ble nektet visum av USA til tross for at han var valgt ut av FIFA til VM i 2026

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Omar Abdulkadir Artan, somalisk fotballdommer som har stått på FIFAs liste siden 2018, og som har dømt kamper i Afrikamesterskapet i fotball og CAF Champions League, inkludert finalen i 2025 mellom Pyramids og Mamelodi Sundowns, samt FIFA U-20-VM, ble valgt av FIFA til å dømme under VM 2026. I en utrolig vending har imidlertid USA nektet ham visum, så han vil ikke kunne dømme i turneringen, som rapportert av AFP, med henvisning til Ciise Aden Abshir, seniorrådgiver i Somalias ungdoms- og idrettsdepartement og tidligere landslagskaptein.

Artan ble nektet innreise på Miami International Airport og returnerte til Istanbul. Han hevdet at han har et gyldig visum for USA, men Somalia er et av landene som er inkludert på Trumps liste over reiseforbud.

«Omar Artan er blant Afrikas mest respekterte dommere og fortjener støtte fra hele fotballmiljøet», sa Abshir. «Å nekte ham innreise til USA og hindre ham i å dømme planlagte kamper skader ikke bare ham personlig, men undergraver også fotballens forpliktelse til rettferdighet, fortjeneste og fair play-ånden».

Artan har selv blitt en inspirasjonskilde for landet og dets sportsindustri, og vant til og med en pris for beste afrikanske dommer av CAF, Confederation of African Football, i 2025. Somalias president Hassan Sheikh Mohamud roste Artan i april i fjor da han ble den første somaliere som ble valgt ut til å dømme i VM-finalen.

Omar Artan kvalifiserte seg som en av de 52 dommerne som ble utnevnt av FIFA til VM 2026 i USA, Mexico og Canada, men med mindre han får en spesiell tillatelse, må han bli hjemme...