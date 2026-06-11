Den somaliske dommeren Omar Abdulkadir Artan skal dømme UEFA Super Cup etter å ha blitt nektet innreise til USA

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UEFA har kunngjort at Omart Abdulkadir Artan, den somaliske dommeren som ble valgt av FIFA til VM, men nektet innreise av innvandringsmyndighetene på Miami International Airport til tross for at han hadde gyldig visum, skal dømme UEFA Super Cup mellom Paris Saint-Germain og Aston Villa neste august.

Artan, som ble kåret til Afrikas beste dommer i 2025, året han dømte finalen i CAF Champions League, ble nektet innreise til USA få dager før turneringens start, noe som skapte opprør over hele verden. Da han kom tilbake til Somalia, ble han mottatt som en helt: det er et land som aldri har kvalifisert laget sitt til VM, men å ha en suksessfull og respektert dommer i verdens fremste fotballturnering var en kilde til stolthet.

For å kompensere for skuffelsen har UEFA kunngjort at Omar Artan skal dømme UEFA Super Cup-kampen 12. august i Salzburg mellom vinneren av UEFA Champions League, Paris Saint-Germain, og vinneren av UEFA Europa League, Aston Villa.

«Beslutningen om å utnevne Artan til å dømme UEFA Super Cup-kampen er tatt i rammen av den intensjonsavtalen («MoU») som nylig ble undertegnet mellom UEFA og CAF for å fremme samarbeid på mange områder, inkludert dommerstillingen», uttalte UEFA i en pressemelding. «UEFA og CAF er forent av et felles engasjement for å utvikle fotball på alle nivåer og fremme kjerneverdiene enhet, likhet og ikke-diskriminering.»

Ufrivillig ble Artan et av symbolene på et stadig mer kontroversielt VM, som arrangeres i samarbeid med USA, et land som hindrer eller direkte blokkerer adgangen for fans og fotballpersonell.

«Omar Artan er en utmerket ung, men allerede erfaren dommer, som har bevist seg på det høyeste konkurransenivået i Confederation of African Football», sa UEFA-president Aleksander Ceferin. «Fotball er laget for å knytte mennesker sammen, og UEFA ønsker å vise sin respekt for Omar og hans fremragende dommerevner, som har gitt ham en så prestisjefylt nominasjon».