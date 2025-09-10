Den søramerikanske VM-kvalifiseringen endte med venezuelansk hjertesorg og Bolivia i playoff

HQ

CONMEBOLs VM-kvalifisering er over, og det var spenning til siste slutt for Bolivia og Venezuela. Begge nasjonene hadde sjansen til å kvalifisere seg til VM-sluttspillet, og i kampene som ble spilt tirsdag (onsdag morgen europeisk tid), fikk Bolivia den ettertraktede billetten til sluttspillet ved å beseire Brasil.

Et straffesparkmål av Miguelito fra Bolivia, etter VAR-granskning, var nok til at Bolivia endte på sjuendeplass på tabellen med 20 poeng. Ancelottis tropp, som allerede var kvalifisert (men med en ganske dårlig femteplass med 28 poeng), klarte ikke å omsette mange sjanser på El Alto stadion, som ligger 4 150 meter over havet.

I mellomtiden ble Venezuela knust av Colombia 6-3. En hjertesorg for Venezuela, som begynte å ta ledelsen, men ble stoppet av en "poker" fra Luis Javier Súarez. Nederlaget betyr at de står igjen med 18 poeng, utenfor playoff-plass.

Venezuela hadde som mål å nå sin første VM-kvalifisering noensinne (det eneste CONMEBOL-laget som aldri har spilt i VM), og kunne dra nytte av den utvidede 2026-utgaven, med 48 lag i stedet for 32. Det er imidlertid Bolivia som er på sporet av sin første VM-deltakelse siden 1994.

Når er sluttspillet mellom forbundene i VM 2026?

For å gjøre det må Venezuela vinne sluttspillet mellom forbundene, som arrangeres mellom lag fra CONCACAF (Nord- og Mellom-Amerika), AFC (Asia), CAF (Afrika), CONMEBOL (Sør-Amerika) og OFC (Oseania).

Det vil ta en stund, ettersom de ikke vil finne sted før 23.-31. mars 2026. Det vil være seks lag, og kampene avgjøres basert på FIFA-rankingen deres. For øyeblikket er det eneste andre laget ved siden av Bolivia Ny-Caledonia, fra OFC: Det vil være to nasjoner fra CONCACAF, og en fra Asia og Afrika, som vil bli bestemt etter det internasjonale vinduet i november 2025.