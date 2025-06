Den søte Peak er allerede en millionselger

Vi ser ofte på spill som selger en million eksemplarer som en beundringsverdig bragd, noe som ofte er forbeholdt AAA-blockbustere med et massivt publikum. Noen ganger kommer en indie-darling og blåser alle forventningene våre ut av vannet, og det er nettopp det som har skjedd i juni med Landfall Games' Peak.

Det kooperative indieeventyret har vist seg å være en massiv suksess, så stor at prosjektet har blitt en millionselger på bare seks dager etter lanseringen. Dette har blitt bekreftet på sosiale medier, der utvikleren ganske enkelt kommenterer milepælen med formuleringen "Peak."

Selv om dette definitivt er et stort øyeblikk å feire, skal det sies at Peak er et veldig rimelig spill, for tiden verdsatt til så lite som £ 3.96 på Steam, selv om det er gitt at dette er under en lanseringsrabattperiode, da den tradisjonelle verdien er £ 6.39.

Har du spilt Peak ennå, og synes du det er verdt verdien på mindre enn en halvliter øl?