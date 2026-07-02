Den spanske angrepsspilleren Santi Aldama er byttet fra Memphis Grizzlies til Dallas Mavericks

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Santi Aldama, den 25 år gamle spanske forwarden, som ble valgt som nummer 30 i NBA-draften i 2021 av Utah Jazz og senere byttet til Memphis Grizzlies, har blitt byttet til Dallas Mavericks. Mavericks får også draftrettighetene til Tarik Biberović, som ble valgt som nummer 56 i 2023, og i bytte vil Memphis Grizzlies motta AJ Johnson, første runde-valget for 2030 via Warriors, samt to fremtidige andre runde-valg.

Aldama signerte en ny treårskontrakt med Grizzlies i juni 2025, men vil bare oppfylle ett år av den. Han har spilt 43 kamper, hvorav 11 som startende spiller, i løpet av sesongen 2025–26, med et gjennomsnitt på 14,0 poeng, 6,7 returer og 2,9 assist, men har vært ute av spill siden mars 2026 etter å ha gjennomgått en artroskopisk operasjon i høyre kne.

Aldama er den siste i en rekke høyprofilerte spilleroverføringer, som inkluderer at Giannis Antetokounmpo ble sendt til Miami Heat, at Ja Morant ble byttet til Portland Trail Blazers, Walker Kessler som ble byttet til Los Angeles Lakers, og kanskje mest overraskende, Jaylen Brown som avsluttet et ti år langt forhold med Boston Celtics og ble byttet til rivalene Philadelphia 76ers mot Paul George og fire draftvalg.