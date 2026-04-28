Den spanske basketlegenden Moncho Monsalve, som vant tre europacuper med Real Madrid, dør 81 år gammel

HQ

Basketballverdenen i Spania sørger over en av sine mest historiske spillere og trenere, José Manuel Monsalve, kjent som Moncho Monsalve, som gikk bort i en alder av 81 år. Monsalve, som Real Madrid beskriver som en av sine store legender, vant tre ligatitler, tre spanske cupmesterskap og tre europacupmesterskap mellom 1963 og 1967. Han spilte også 61 kamper for Spania, og vant sølvmedalje i Middelhavslekene i 1963.

Karrieren ble imidlertid avbrutt, og han pensjonerte seg i 1971, 26 år gammel, på grunn av flere skader, men begynte å jobbe som trener nesten umiddelbart, og trente blant annet Barcelona, Zaragoza, Murcia og Málaga, og til og med landslagene til Marokko, Den dominikanske republikk og Brasil, og vant blant annet FIBA Americas Championship for menn med Brasil.

Han fortsatte å jobbe til sine siste år som trener for de unge lagene til UCAM Murcia, og var også en del av den tekniske staben til det spanske basketballforbundet samt ekspert, og ble inkludert i Hall of Fame of Spanish Basketball.