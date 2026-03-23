Den spanske flyplassen blir igjen et knutepunkt for flyparkering midt i Iran-krigen

En avsidesliggende flyplass i Teruel har nok en gang blitt en midlertidig parkeringsplass for fly, ettersom Iran-krigen forstyrrer den globale luftfarten og tvinger flyselskapene til å omdirigere eller sette flyflåter på bakken.

Flyplassen (en av Europas største lagrings- og vedlikeholdsfasiliteter) forventer at rundt 20 fly vil ankomme, deriblant flere fly fra Qatar Airways. Under covid-19-pandemien sto hele 140 fly på bakken i løpet av to år.

Det tørre, saltfrie klimaet gjør stedet ideelt for konservering av fly, og flyselskapene bruker det igjen som et trygt sted mens stengte luftrom og problemer med drivstofftilførselen vanskeliggjør driften.

Ifølge Reuters sier flyplassjef Alejandro Ibrahim at selskapene "reviderer flyflåtene og rutene sine" og ser seg om etter sikre steder i Europa. Noen dager ankommer opptil 10 widebody-fly (blant de største kommersielle jetflyene).

I motsetning til vanlige flyplasser håndterer Teruel ikke passasjertrafikk, slik at flyene kan bli stående parkert på rullebanen i lengre perioder. Anlegget har plass til opptil 250 bredkroppsfly og 400 smalkroppsfly.

Operatørene sier at planleggingen fortsatt er usikker, og at beslutningene blir tatt uke for uke avhengig av hvordan konflikten utvikler seg. Selv om etterspørselen etter lagring skaper aktivitet, er flyplassens kjernevirksomhet fortsatt vedlikehold, og det avhenger av at flyene kommer i luften igjen.