For ikke lenge siden hørte vi at Ursula von der Leyens jetfly hadde blitt utsatt for GPS-forstyrrelser. Nå opplevde et spansk militærfly med forsvarsminister Margarita Robles om bord lignende forstyrrelser da det fløy i nærheten av den russiske Kaliningrad-eksklaven på vei til Litauen. Flyet, som også fraktet pårørende til spanske flyvere på NATO-oppdrag, forble upåvirket takket være krypterte navigasjonssystemer. Ifølge forsvarsdepartementet er slike hendelser vanlige i denne korridoren, der det har vært flere tilfeller av regionale GPS-forstyrrelser. Besøket inkluderte møter på en litauisk flybase, noe som understreket det pågående NATO-samarbeidet på østflanken, samtidig som europeiske myndigheter fortsetter å overvåke navigasjonssikkerheten i området.