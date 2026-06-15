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Sport

Den spanske fotballspilleren Rafa Mir er dømt til åtte års fengsel for seksuelt overgrep og vold

Dommen er ikke endelig og vil bli anket av Elche-spissen.

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Den spanske fotballspilleren Rafa Mir, som spiller for Elche på lån fra Sevilla, er dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelt overgrep og vold. Høyesterett i Valencia-regionen avsa dommen mandag, og nå vil spilleren anke.

Dommen er ikke endelig, men hvis den blir stadfestet, må Mir i fengsel: syv år for seksuelt overgrep og ett og et halvt år for legemsbeskadigelse, som forårsaket skader på offeret. Han må også betale 64 000 euro i erstatning.

En annen spiller, Pablo Jara, en venn av Mir, var til stede under hendelsene og er dømt til to og et halvt års fengsel og 6 280 euro i erstatning for seksuelt overgrep.

Seksuelt overgrep fant sted i Mirs hjem i september 2024, etter å ha møtt offeret, en 21 år gammel kvinne; Mir var 27 år gammel på det tidspunktet. Mir ble arrestert på det tidspunktet og løslatt mot kausjon.

Den spanske fotballspilleren Rafa Mir er dømt til åtte års fengsel for seksuelt overgrep og vold
Maciej Rogowski Photo / Shutterstock

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