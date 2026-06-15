Den spanske fotballspilleren Rafa Mir er dømt til åtte års fengsel for seksuelt overgrep og vold

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Den spanske fotballspilleren Rafa Mir, som spiller for Elche på lån fra Sevilla, er dømt til åtte og et halvt års fengsel for seksuelt overgrep og vold. Høyesterett i Valencia-regionen avsa dommen mandag, og nå vil spilleren anke.

Dommen er ikke endelig, men hvis den blir stadfestet, må Mir i fengsel: syv år for seksuelt overgrep og ett og et halvt år for legemsbeskadigelse, som forårsaket skader på offeret. Han må også betale 64 000 euro i erstatning.

En annen spiller, Pablo Jara, en venn av Mir, var til stede under hendelsene og er dømt til to og et halvt års fengsel og 6 280 euro i erstatning for seksuelt overgrep.

Seksuelt overgrep fant sted i Mirs hjem i september 2024, etter å ha møtt offeret, en 21 år gammel kvinne; Mir var 27 år gammel på det tidspunktet. Mir ble arrestert på det tidspunktet og løslatt mot kausjon.