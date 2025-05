Den spanske kringkasteren RTVE stiller spørsmål ved rettferdigheten i Eurovision-avstemningen etter svakt resultat

HQ

Siden jeg er fra Spania, så jeg Eurovision på RTVE, og noe som skilte seg ut i år var det faktum at RTVE sendte et pro-palestinsk budskap før finalen. Et trekk som virkelig understreker den svært politiserte atmosfæren i årets konkurranse.

Nå, etter Spanias svake resultat i Eurovision (24. plass), har RTVE formelt bedt Den europeiske kringkastingsunionen om å revurdere systemet for TV-avstemninger, og uttrykker bekymring for hvordan pågående konflikter, som krigen i Gaza, kan ha påvirket utfallet.



Dette kravet kommer etter Israels sterke teleavstemning i 2025-finalen (2. plass, etter Østerrike), som fulgte den spanske kringkasteren RTVEs pro-palestinske budskap tett, noe som førte til en bredere granskning av rettferdigheten og åpenheten i publikumsavstemningen.

Uansett om RTVE har rett eller ikke, mener jeg fortsatt at kunst og politikk bør gå hver sin vei, eller i det minste at kunsten ikke bør politiseres i så stor grad. Så her er den: Spanias Eurovision 2025-låt. Glem verdensnyhetene et øyeblikk og sjekk den ut nedenfor.