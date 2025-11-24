Den spanske mangakaen Kenny Ruiz gir en sniktitt på sitt Star Wars-prosjekt Path of the Lightsaber

HQ

San Diego Comic-Con Malaga er allerede overstått, og selv om det helt sikkert vil bli flere artister i de neste utgavene, er noe av det beste med 2025-utgaven at den bringer et stort antall europeiske artister som jobber med utenlandske produksjoner, ut til det brede publikum. Som regel i amerikanske tegneserier, som Pepe Larraz, men også i japansk manga, som Kenny Ruiz.

Den spanske mangakaen har en europeisk tilnærming som gjør at han kan oppdatere den japanske formelen med et unikt perspektiv, samtidig som han kan tilføre temaer og ideer til mangastilen. Og få ting kan forene kulturen mellom øst og vest bedre enn en manga? Star Wars-manga.

Kenny Ruiz holdt en mesterklasse i Malaga der han tegnet den første siden i Path of the Lightsaber, hans neste verk som, selv om det utspiller seg i Star Wars-universet, er en helt original historie, og som kommer ut i desember. Han har snakket med oss om det i et intervju, som du kan se med undertekster nedenfor.

"I Path of the Lightsaber] har jeg muligheten til å skape min egen karakter, mitt eget univers og min egen historie, som utspiller seg mellom Episode VIII og Episode IX, i etterdønningene.

En krampaktig tid for den galaktiske serien, siden det var da vi ble "foreldreløse" etter Luke. "Den utspiller seg før, spoiler, Luke Skywalkers død, så jeg tar dette øyeblikket i galaksen og har plass til å skape min egen karakter der."

Og selv om tittelen etterlater liten tvil om utseendet til et av Jedi-våpnene, ville ikke Ruiz bekrefte for oss om hovedpersonen hans, Nioka, er en kraftsensitiv bruker. "Det kan jeg ikke si noe om."

Path of the Lightsaber ble offisielt avduket på New York Comic-Con noen dager senere, og har premiere 18. desember. Gå ikke glipp av hele intervjuet med Kenny Ruiz, der han også snakker om mangaguden Osamu Tezuka, og om hvordan han tegner med Clip Studio Paint.