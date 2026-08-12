Den spanske offentlige TV-kanalen skal sende den totale solformørkelsen for blinde ved hjelp av et «Light Sound»-system

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Millioner av mennesker vil oppleve solformørkelsen i kveld, 12. august... selv om de er blinde. Instituttet for romvitenskap (ICE) ved det spanske nasjonale forskningsrådet (CSIC) har utviklet en enhet som oversetter synsinntrykkene fra formørkelsen til lyder, slik at personer med synsnedsettelser kan «høre» formørkelsen.

Den spanske allmennkringkasteren RTVE vil sende lyden på TV-kanalens lydbeskrivelseskanal i løpet av de viktigste 20 minuttene av formørkelsen, når solen vil være fullstendig dekket av månen.

Når solformørkelsen er på sitt høyeste, vil den høres ut som en fløyte med høye toner, men etter hvert som månen dekker den, vil lyden bli stadig lavere og minne om en klarinett, etterfulgt av klikkelyder når den nesten er dekket (som cikader i skumringen), og i løpet av den tiden den er helt dekket – rundt halvannet minutt – vil det ikke høres noe.

Denne ideen bygger på et prosjekt som ble gjennomført i USA i 2017, og bruker en sensor til å registrere lysmengden og knytte den til lyd. 120 enheter er produsert og distribuert til ulike organisasjoner.

«Personer med synsnedsettelser tok veldig godt imot den, fordi den gjorde at de kunne stå i sentrum av opplevelsen. Ingen fortalte dem hva som skjedde, eller så var det noe de først fikk vite om senere. Takket være disse enhetene kunne de selv være i sentrum av begivenheten», sa Jorge Rivero González, leder for kommunikasjon og formidling ved ICE.