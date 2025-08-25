Den spanske skuespilleren og regissøren Verónica Echegui dør, 42 år gammel

HQ

Skuespiller og regissør Verónica Echegui dør 42 år gammel

Goya-vinneren er død på sykehuset 12 de Octubre i Madrid, hvor hun hadde vært innlagt i flere dager på grunn av sykdom.

Filmverdenen, og spesielt spansk film, sørger i dag over at en av dens mest fremtredende skikkelser har gått bort. Verónica Echegui, flerfoldig prisbelønt skuespiller og flere ganger nominert til Goya-prisen (en pris hun senere vant som regissør), døde i morges på 12 de Octubre-sykehuset i Madrid i en alder av 42 år, hvor hun hadde vært innlagt i flere dager på grunn av sykdom, som Fotogramas rapporterte.

Verónica ble for alvor kjent som skuespiller i 2004 med hovedrollen i Bigas Lunas Yo soy la Juani. Denne debuten ble etterfulgt av utallige hovedroller på film og TV, både i Spania og i utlandet, i tillegg til hennes arbeid innen teater.

Det var filmen som hadde størst innvirkning på karrieren hennes, der hun senere ble involvert som regissør. Regissørarbeidet hennes ga henne en Goya for beste kortfilm for Tótem loba (2021), et verk som hun også skrev selv ut fra et personlig perspektiv.

Måtte hun hvile i fred.