Kampene i den spanske supercupen 2026 er bekreftet: Madrid-Atleti, Barça-Athletic i Jeddah

HQ

Den spanske supercupen, som møter de fire beste lagene fra LaLiga forrige sesong, som er de samme som i fjor, vil finne sted mellom 7.-11. januar 2026, og skjebnen har bestemt at nok et derby skal finne sted mellom Atlético de Madrid og Real Madrid, tre og en halv måned etter 5-2-tapet for Real Madrid i LaLiga.

I mellomtiden skal FC Barcelona møte Athletic Club Bilbao, en klubb som i fjor klaget på ulikheter i pengefordelingen i Supercupen.

Med tanke på at Barça og Real Madrid ble nummer én og to i fjor (og nesten hvert år blir nummer én eller to), kunne de ikke ha møttes i semifinalen, noe som sikrer at saudierne nesten hvert år har en Clásico på sin jord. Det spanske fotballforbundet, med litt hjelp fra Gerard Piqué, flyttet den spanske supercupen til Saudi-Arabia i 2020. De tre siste utgavene har vært kamper mellom Barcelona (som vant i 2023 og 2025) og Real Madrid (som vant i 2024).

Den spanske supercupen 2026:



7. januar 2026: FC Barcelona mot Athletic Club, kl. 20:00 CET



8. januar 2026: Atlético de Madrid mot Real Madrid, kl. 20.00 CET



Finalen: 11. januar 2026, kl. 20:00 CET



Gleder du deg til den spanske supercupen 2026?