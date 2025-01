Den spanske supercupen: Når er den, hvilke lag deltar og hvordan du kan se den live

HQ

Januar er måneden med mange hjemlige cuper og Supercuper i Europa. Vi har nettopp hatt den italienske Supercoppa, med et fantastisk comeback av AC Milan mot Inter i Riyadh. Og denne uken er det tid for Supercopa, som i likhet med den italienske også finner sted i Midtøsten, i Qatar.

Fire lag er klassifisert for denne konkurransen: Real Madrid og FC Barcelona, første og andre i LaLiga forrige sesong, og Athletic Club Bilbao og Mallorca, finalistene fra Copa del Rey i fjor. Semifinalene spilles onsdag og torsdag, og finalen spilles på søndag.



Onsdag 8. januar kl. 20:00 CET: Athletic mot Barcelona



Torsdag 9. januar kl. 20.00 CET: Real Madrid mot RCD Mallorca



Søndag 12. januar: Finale (tidspunkt er ennå ikke kunngjort)



Slik ser du kampene i den spanske supercupen

I Spania sendes Supercupen eksklusivt av MovistarPlus. I Storbritannia pleide TNT Sports å sende denne konkurransen, men i år vil ingen kanaler sende den direkte. I Frankrike vil den bli sendt på L'Equipe. I Polen vil den bli sett på Eleven Sport.

Real Madrid vant konkurransen i fjor, og FC Barcelona vant den året før. Barça er det laget som har vunnet Supercupen flest ganger, 14 ganger, etterfulgt av Real Madrid (13). Det spesielle denne gangen er at det ikke blir forlenget spilletid, etter at klubbene har klaget over for mange kamper: Hvis kampen ender uavgjort etter 90 minutter, blir det straffesparkkonkurranse.