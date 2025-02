Den spanske veteranen Fernando Velasco legger opp etter å ha spilt double med Djokovic

HQ

Fernando Verdasco, 41 år gammel spansk tennisspiller, spilte for siste gang sammen med Novak Djokovic i kvartfinalen i double i Doha. Paret tapte 7-5, 6-4 for Heliovaara og Patten. Djokovic var allerede slått ut av singelturneringen.

Verdasco hadde bekreftet at Qatar Open ville bli hans siste turnering (han bor der). Madrilenen hadde ikke spilt single siden september 2023. Han startet sin profesjonelle karriere i 2001, hadde sin beste rangering på 7. plass i 2009 og har vunnet syv ATP-titler i single. Hans beste prestasjon i en Grand Slam-turnering var Australian Open 2009, da han tapte for Rafa Nadal i en semifinale over fem sett. Han bidro også til at Spania vant tre Davis Cup-titler, i 2008, 2009 (da han scoret de avgjørende poengene) og 2011.

Overfor As forteller Verdasco at det var "litt irriterende" å måtte spille mot de beste i verden, som Nadal, Murray eller Federer, noe som gjorde at han ikke fikk sjansen til å vinne en Grand Slam, men "jeg er stolt av karrieren min og av å ha delt en generasjon med dem. I dag sa jeg Novak takk for at du spilte med meg, for at du valgte meg til min siste turnering."

Sammen med Nadal, David Ferrer, Feliciano López, Tommy Robredo og Juan Carlos Ferrero var han en del av den gylne generasjonen av spanske tennisspillere, som nå etterfølges av Carlos Alcaraz. "Alcaraz og Sinner er som Roger, Novak og Rafa, de er de to beste over resten. De er unge, de kan tape mot andre spillere, men de blir sett på som bedre enn resten."