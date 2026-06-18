Den spanske kantspilleren Víctor Muñoz er Liverpools første signering under Iraola

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Liverpool har dukket opp fra ingensteds i kampen om Víctor Muñoz, den unge spanske midtbanespilleren fra Osasuna som kom med i Luis de la Fuentes tropp til VM (selv om han ikke fikk spilletid i den første kampen), og har blitt enige om å signere 22-åringen for 40 millioner euro, 34,6 millioner pund.

Utløsningsklausulen skal deles mellom Osasuna og Real Madrid, hvor han kom etter å ha vært en del av Barcelonas akademi. Muñoz kom inn som innbytter noen ganger i sesongen 2024/25 under Ancelotti, og ble solgt for 5 millioner euro til Osasuna på en femårskontrakt.

Etter å ha scoret 7 mål og levert 5 målgivende pasninger i sin første sesong, ble flere klubber interessert i vingeren, som kan spille både på venstre og høyre side, og det så ut til at han var nærmere Newcastle, men Liverpool har ifølge Fabrizio Romano gjort et raskt og overraskende trekk og hevet prisen utover det Newcastle hadde tenkt seg.

Muñoz er Liverpools første signering under Andoni Iraola, som erstattet Arne Slot. Han signerer for seks sesonger, men Real Madrid beholder retten til å kjøpe spilleren tilbake etter Muñoz’ første sesong.