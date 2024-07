Den sparkede The Mandalorian stjernen Gina Carano vinner delvis seier i tvisten mot Disney

HQ

Etter torsdagens delvise seier i saken mot tidligere arbeidsgiver Disney, som førte til at Gina Carano fikk sparken fra The Mandalorian etter at hun skrev ting på Twitter som filmselskapet anså som upassende. Carano saksøkte Disney med økonomisk støtte fra milliardæren og Tesla -eieren Elon Musk, og nå har Los Angeles City Court avvist Disneys forsøk på å få søksmålet avvist.

US District Judge Sherilyn Peace Garnett sier følgende (via The Hollywood Reporter): "Disney hadde "ikke identifisert noen bevis - i klagen eller på annen måte - for å underbygge en påstand om at de ansetter skuespillere som vender ut mot offentligheten med det formål å fremme 'verdier som respekt', 'anstendighet', 'integritet' eller 'inkludering'. Følgelig mangler saksøktes påberopelse av de antatt skadelige effektene av saksøkers 'blotte tilstedeværelse' som en av saksøktes ansatte konstitusjonell betydning."

Carano diskuterer denne utviklingen på X, og legger til: "Jeg er rørt til tårer. Etter tre og et halvt brutale år får jeg nå muligheten til å gå videre i retten foran dommeren og mine likemenn for å renvaske navnet mitt. Jeg er så takknemlig for denne muligheten.

"Det som skjedde med meg, var blant annet uakseptabelt, absurd og krenkende. Det burde ikke ha skjedd med meg, og det burde ikke skje med noen andre i fremtiden. La det stoppe her.

"Jeg har bokstavelig talt kjempet for å komme dit jeg har kommet i karrieren min, gjennom intense opp- og nedturer, og jeg skal fortsette å kjempe for å fortsette å gjøre det jeg elsker. Jeg setter pris på alle dere som har stått ved min side og forsvart meg, og jeg er så lei meg for at noen av dere har opplevd lignende situasjoner. Jeg vil at dere skal vite at jeg ser dere, og at jeg står sammen med dere.

"Takk til Elon Musk, en mann jeg aldri har møtt, som så velvillig ga meg en sjanse til å kjempe. Takk for at du står for rettferdighet for hele menneskeheten. Måtte Gud velsigne deg og din familie i årene som kommer, fordi Han har utvalgt deg for en tid som denne."

Det vil med andre ord bli en rettssak, og med Musks mildt sagt store advokatstab kan det meget vel føre til at Disney blir tvunget til å betale Carano en stor erstatning.