Den sprø Tesla Roadster vil bli vist før årets slutt

Det er flere år siden Tesla første gang viste frem den nye Roadsteren, som de hevder vil bli en av de raskeste serieproduserte bilene i verden, men siden da har det vært dødstille. Etter floppen med Cybertruck har det gått rykter om at Roadster kanskje skulle legges ned, men det er ikke tilfelle. Tesla har nå annonsert via sjefsdesigner Franz von Holzhausen i sin egen podcast at den vil bli vist frem før året er omme, igjen, og deretter slippes på markedet om to år.

"Roadster vil være en fantastisk bil som ser på fysikkens grenser. Vi har virkelig kommet til et punkt der vi kommer til å oppnå den standarden vi satte oss."

