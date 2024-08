Den stjernespekkede actionkomedien The Wrecking Crew utvider rollelisten

The Wrecking CrewDen kommende actionkomedien The Wrecking Crew fra Amazon MGM Studios med Jason Momoa og Dave Bautista i hovedrollene, har hentet inn en rekke nye stjerner.

De to av skuespillerne som våre lesere vil legge mest merke til, er Temuera Morrison og Jacob Batalon. Morrison spilte selvfølgelig Boba Fett i Star Wars -serien, og jobbet også sammen med Momoa i DCs nylige Aquaman -filmer. Batalon er kjent for å ha spilt Ned i Marvels Tom Holland-ledede Spider Man -filmer, samt for å ha spilt hovedrollen i den nylige, tåpelige skrekkfilmsuksessen Tarot.

The Wrecking Crew er regissert av Ángel Manuel Soto (Blue Beetle) og følger to halvbrødre: en løsaktig politimann (Momoa) og en disiplinert marinesoldat SEAL (Bautisita) som gjenforenes etter 20 år med uvilje mot hverandre for å oppklare mordet på faren i Hawai'i.

Morrison spiller guvernøren i Hawaii, og Batalon er en privatetterforsker som kjente brødrenes far.

Andre nylige kunngjøringer om rollebesetning inkluderer Frankie Adams (The Expanse, Next Goal Wins), Miyavi (Unbroken, Kong: Skull Island, Arcane), og Stephen Root (Brooklyn Nine-Nine. Fargo, King of the Hill). Takk, THR.