Den store endringen i Champions Leagues regler i år etter at Barça og Arsenal klaget

UEFA Champions League endret formatet fullstendig i fjor, med innføringen av en ligafase i stedet for et gruppespill, noe som gjorde det mulig for flere lag å delta (36 lag totalt), økte antall kamper (åtte i ligafasen i stedet for seks) og til og med la til en ekstra playoff-runde for lag som endte ligafasen mellom 9 og 24.

Formatet forblir det samme i år, med unntak av én viktig ting, som har blitt endret etter at noen klubber, spesielt FC Barcelona og Arsenal, klaget. Denne endringen vil være til fordel for de beste lagene i ligafasen som ender mellom 1-8, ettersom de ikke bare slipper det ekstra sluttspillet, men - her er endringen - de vil bli seedet for resten av turneringen, noe som betyr at de alltid vil spille returoppgjøret på hjemmebane.

Tidligere fikk lagene som endte 1-8 kun hjemmebanefordel i 16-delsfinalene. Etter det var det tilfeldig trekning som avgjorde hvilke lag som spilte returkampene på hjemmebane eller ikke. Nå vil lagene som endte 1-4 i ligafasen alltid spille returoppgjøret på hjemmebane i kvartfinalene, og lagene som endte 1-2 vil spille returoppgjøret på hjemmebane i semifinalene.

Her er også et interessant faktum fra UEFAs regelverk: "Hvis et seedet lag blir slått ut i en av rundene, overtar det laget som slår dem ut, deres seedingsposisjon i gruppespillet". Det betyr at hvis en klubb som er rangert som nummer 4 i kvartfinalene blir slått ut, vil laget som slo dem ut, selv om det er mye dårligere rangert eller utenfor topp 8, "arve" den plasseringen og få rett til å spille returoppgjøret i semifinalen på hjemmebane.

Denne endringen ble gjort etter at Arsenal, som endte på tredjeplass i ligaen, måtte spille returoppgjøret i kvartfinalen på Bernabéu mot Real Madrid, som ikke kom blant de 8 beste. Arsenal klarte å vinne til slutt. FC Barcelona var imidlertid ikke like heldige, for til tross for at de ble nummer to i ligaen, måtte de spille returoppgjøret i semifinalen mot Inter Milan på bortebane ... med det resultatet vi alle husker.