Den store krasjen som bidro til at Andrea Kimi Antonelli ble den yngste F1-lederen noensinne

Andrea Kimi Antonelli ble den yngste lederen i Formel 1-mesterskapet noensinne i en alder av 18 år og 224 dager, da han vant Japans Grand Prix på søndag, 13 sekunder foran Oscar Piastri, 15 sekunder foran Charles Leclerc og hans Mercedes-teamkamerat George Russell. Denne seieren, den andre i mesterskapet, kom to uker etter hans første seier i Kina, der han også ble den første italieneren til å vinne et løp siden Giancarlo Fisichella i 2006, og nå leder han mesterskapet med 72 poeng, ni poeng foran Russell (63 poeng).

Seieren hans kom imidlertid på bekostning av Oliver Bearman, som fikk en stor krasj, kjørte i gresset og mistet kontrollen over Haas-bilen sin med Godzilla-tema, og krasjet den med barrieren i runde 22. Bearman forlot bilen haltende og ble kjørt til legesenteret, der han ble løslatt uskadet.

Bilen forårsaket et sikkerhetsbilavbrudd som drastisk endret løpet, som frem til da så ut til å være en toveis konkurranse mellom Russell og Piastri. Fordi Antonelli ikke hadde gjort et depotstopp da krasjet skjedde, i motsetning til Piastri og Russell, tapte han mindre tid enn de andre da sikkerhetsbilen dukket opp.

Antonelli fikk hjelp av flaks til å vinne Japans Grand Prix, og Russell var frustrert og hevdet at det var "utrolig" da han endte på fjerdeplass, ifølge BBC.

FIA forsikrer at sikkerhet er et kjerneelement i deres oppdrag

Bearmans krasj, som heldigvis ikke førte til skader utover det første sjokket, åpnet nok en gang debatten om farene ved det nye energireglementet i Formel 1.

Noen timer etter løpet kom FIA med en uttalelse der de sa at "sikkerhet alltid vil forbli et kjerneelement i deres oppdrag, og at spekulasjoner om potensielle endringer ville være for tidlig. De bekreftet imidlertid at "en rekke møter er derfor planlagt i april for å vurdere hvordan det nye reglementet fungerer og for å avgjøre om det er behov for forbedringer."