Den største berg-og-dal-banen noensinne er ferdig bygget

Falcon's Flight, den største berg- og dalbanen noensinne, er ferdig bygget i sin helhet. Alle delene av banen er kommet på plass etter en lang prosess som har vart i nesten seks måneder. Hele banen på 4 250 m (13 944 fot), inkludert den gigantiske airtime-bakken på 163 m (535 fot), er i seg selv større enn den nest høyeste berg- og dalbanen noensinne ( Kingda Ka, som snart skal rives).

Intamin, den sveitsiske berg- og dalbaneprodusenten og en av de største konstruktørene av fornøyelsesparker i verden, publiserte nylig et Instagram-innlegg for å feire at banen er stengt, med noen svimlende bilder.

Det forventes at banen vil åpne i 2025 sammen med resten av parken, Six Flags Qiddiya, som vil ha flere andre gigantiske berg- og dalbaner, samt verdens høyeste drop tower.

Berg- og dalbanen får litt hjelp av en nærliggende klippe til å bære den gigantiske høyden på 195,072 m (640 fot).

Hvis du hadde spurt mange fornøyelsesparkentusiaster i 2019, da berg-og-dal-banen først ble avduket, ville mange ha veddet på at den aldri ville bli realisert, dømt til å føye seg til den lange listen over urealiserte fornøyelsesparker og prosjekter.

Men PIF (Saudi-Arabias offentlige investeringsfond) ser ut til å ha uendelig med penger å bruke på infrastruktur, fra temaparker som Six Flags Qiddiya eller den nylig avdukede Dragon Ball-parken, til Formel 1-banen som skal gå rundt parken, eller fotballstadioner som skal være vertskap for fotball-VM i 2034. Alt annet enn å forbedre menneskerettighetene for kvinner og LHBT+-befolkningen...

