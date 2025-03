"Den største respekt", "han er bedre enn meg"...: Ancelotti og Simeone utveksler smiger før Euroderbyet

HQ

Den andre runden av "Euroderbyet" mellom Real Madrid og Atlético de Madrid spilles i kveld på Metropolitano, og det er ingen klare favoritter. Real Madrid har ett måls forsprang, men det hadde Liverpool også i går, og de spilte til og med på hjemmebane: Atlético forbedrer seg og blir mye mer aggressive på Metropolitano, og Real Madrid er ujevne i det siste, med bekymringer rundt Mbappé og Vinícius prestasjoner og til og med profesjonelle forhold.

Det blir som vanlig en opphetet kamp, en som deler byen, mellom to mektige lag som hadde fortjent å nå lenger i konkurransen - slik det var tilfelle med Liverpool og PSG. Før ballen ruller, er det imidlertid total sportsånd mellom veterantrenerne Simeone - som har stått ved roret for laget uvanlig lenge (siden desember 2011) og Ancelotti, som har vunnet flere titler enn noen annen manager i klubben.

Sportsånd mellom Simeone og Ancelotti før det kritiske "Euroderbyet"

"Jeg har den største respekt for ham som trener, han er fantastisk og vi har lignende fotballideer", sa Ancelotti på pressekonferansen, der han beskrev ham som en toppfotballmanager. Han forsikret også om at Mbappé og Vinícius kommer godt overens. "Jeg har ikke sett noe av det du ser", sa han om ryktene om et dårlig forhold.

Journalistene spurte Simeone om han også tror at de to er like, og han tror det kan skyldes deres erfaringer i Italia. "Jeg tilbrakte mye tid i Italia, han er født i Italia, og jeg tror årsakene er mer grunnleggende og basert på erfaring fra italiensk fotball som spiller og trener."

"Ja, det kan være noen likheter, men det er klart at Ancelotti er mye bedre enn meg", avslutter han.

Argentineren mener også at laget deres har en mer kollektiv tilnærming i motsetning til Real Madrid, som vanligvis baserer seg på kvaliteten til sine toppspillere for å utgjøre forskjellen.