Den svært ettertraktede Analogue Pocket er tilbake i butikkhyllene

HQ

Når det gjelder retro-maskinvare, er det ingen som slår Analogue. De produserer stilige enheter med FPGA-teknologi, noe som gjør at de kan kjøre alle spill uten problemer eller forsinkelser. Det er akkurat som å spille på de originale konsollene - men bedre, fordi det også finnes moderne løsninger.

De har blant annet gitt ut Mega SG (Mega Drive) og Super Nt (Super Nintendo), som begge har vært utsolgt i lang tid og nå bare er tilgjengelige på bruktsider som eBay til ublu priser. Nylig lanserte de også Analogue 3D, en Nintendo 64-konsoll, igjen med perfekte funksjoner.

De har imidlertid også Analogue Pocket, en enhet som spiller av alle Game Boy-kassetter og, ved hjelp av adaptere, en rekke andre bærbare alternativer :

"En bærbar håndholdt enhet med flere spillsystemer. En digital lydarbeidsstasjon med innebygd synthesizer og sequencer. En hyllest til bærbar spilling. Pocket er kompatibel med mer enn 2780 Game Boy-, Game Boy Color- og Game Boy Advance-spillkassetter. Pocket fungerer også med kassettadaptere for andre håndholdte systemer. Som Game Gear. Neo Geo Pocket Color. TurboGrafx-16. Atari Lynx og mer. Fullstendig konstruert i *to FPGAer. Ingen emulering."

Dessverre har også denne vært utsolgt. Men nå har Analogue kunngjort via Instagram at den faktisk kommer i salg igjen, fra og med i morgen - 4. mars. Hvis du har vært ivrig etter å spille gjennom ditt eksisterende bibliotek med bærbare titler og vil unngå å betale absurd høye priser på eBay, må du sørge for å sikre deg ditt eksemplar direkte på denne lenken.

Dessverre har prislappen blitt hevet til "239,99 dollar på grunn av nylige tollmeldinger", men det er fortsatt mindre enn halvparten av hva de samme konsollene koster brukt på eBay. Antallet du kan kjøpe er begrenset til to i et forsøk på å stoppe skalperne.

Vil du unne deg noe?