Den sveitsiske OL-medaljøren i snowboard, Ueli Kestenholz, har omkommet i et snøskred

HQ

Den sveitsiske snowboardkjøreren og OL-medaljevinneren Ueli Kestenholz er omkommet etter å ha blitt begravd i et snøskred i Loetschental-regionen i kantonen Valais, bekrefter Swiss Ski tirsdag. Han ble 50 år gammel.

Kestenholz vant bronsemedalje i storslalåm under vinter-OL i Nagano i 1998, som markerte snowboardsportens debut som olympisk sport. Han fortsatte med flere pallplasseringer i verdenscupen før han la opp som snowboardkjører i 2006.

Ifølge politiet i Wallis gikk skredet søndag på østflanken av toppen Hockuchriz i ca. 2400 meters høyde. Kestenholz ble ikke navngitt i uttalelsen, men Swiss Ski bekreftet senere hans identitet.

En skikamerat som var sammen med Kestenholz på det aktuelle tidspunktet, klarte å unnslippe skredet uskadd. Hyllestene fulgte raskt, og Kestenholz ble minnet som en pioner innen sveitsisk snowboarding og en nøkkelfigur i sportens tidlige olympiske historie.