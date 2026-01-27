Den svenske NHL-stjernen William Nylander får en saftig bot for å ha gitt fingeren på TV

HQ

I går rapporterte Gamereactor at den svenske NHL-stjernen William Nylander hadde bestemt seg for å "gi fingeren" til et TV-kamera under en hockeykamp mellom Toronto Maple Leafs og Colorado Avalanche. Nylander kunne ikke spille på grunn av skadene sine, så han satt sammen med andre skadde spillere. NHL-stjernen har allerede bedt om unnskyldning for gesten på sosiale medier.

Nå kan finske YLE fortelle at Nylander har fått en bot på 5 000 dollar (ca. 4 200 euro) for sin "upassende gest".

NHLs spillersikkerhetsansvarlige George Parros gjorde det klart at reglene må følges.

"Dette er en påminnelse om at reglene for spilleratferd gjelder på hele NHL-arenaen og i offentlige kampsituasjoner."

Og med det, la oss håpe at denne hendelsen nå er løst.