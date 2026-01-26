Den svenske NHL-stjernen William Nylander gir fingeren til et kamera

HQ

Svenske William Nylander spiller for tiden i NHL-laget Toronto Maple Leafs, som nylig møtte Colorado Avalanche. Nylander kunne ikke spille på grunn av skadene sine, så han satt sammen med andre skadde spillere. Og så skjedde det.

Som rapportert av finske YLE, la Nylander merke til et TV-kamera, så han bestemte seg for å "gi fingeren" eller "vende fuglen" til kameraet. Nylander har allerede beklaget hendelsen på sin Instagram-konto.

"Ingenting annet enn kjærlighet til Leafs-folket. Beklager den øyeblikkelige frustrasjonen i dag. Ikke ment som en fornærmelse. Ser frem til å komme tilbake på isen og ikke på tribunen."

Nylander har gjort 48 poeng på 37 kamper.